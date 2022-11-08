Зеленский тайно договорился по Крыму? Украинский эксперт оценил возможность

🎤 Мнение

Опубликовано: 08.11.2022 18:15 , Обновлено: 04.07.2024

Украинский военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба Украины, Олег Жданов заявил на своем канале, что есть вероятность, что Владимир Зеленский уже заключил секретную сделку о территориях, которые ВСУ будут отвоевывать.

Таким образом Олег Жданов отреагировал на вопрос, мог ли Владимир Зеленский обещать западным партнерам не воевать с Россией за Крым.

“У меня тоже складывается впечатление, что существуют какие-то договоренности по линии Минских соглашений. Хотелось бы услышать от наших официальных лиц, что мы будем отвоевывать, что мы собираемся отложить в долгий ящик до переговорного процесса… Почему на Западе есть обещания президента, о которых не знает общество?”, - задался вопросом эксперт.

Буквально сразу после такого заявления известного военного аналитика появились сообщения, что администрация президента Украины Владимира Зеленского “планирует следующие шаги по захвату Крыма, который Россия оккупирует с 2014 года”. Об это сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на чиновницу в Офисе президента Украины.

Украина приготовила план освобождения Крыма к лету 2023 года — The Daily Beast. Как?

Впрочем, и на Западе некоторые эксперты уверены, что ВСУ не остановятся на линии разграничения между Херсонской бластью и Крымом. А территория херсонской области будет использована для нанесения ударов по Крыму.

“Как только они (ВСУ - ред.) начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, то я думаю, что Крым станет непригодным для обороны русских. И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету”, - заявил генерал Ходжес, бывший командующий армии США в Европе.

Ранее Телеграф сообщил, что замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что Кремль больше не выдивигает никаких предварительных условий для начала переговов с Украиной.

Россия отказалась от всех условий для начала мирных переговоров с Украиной