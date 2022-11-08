Зеленский тайно договорился по Крыму? Украинский эксперт оценил возможность
Украинский военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба Украины, Олег Жданов заявил на своем канале, что есть вероятность, что Владимир Зеленский уже заключил секретную сделку о территориях, которые ВСУ будут отвоевывать.
Таким образом Олег Жданов отреагировал на вопрос, мог ли Владимир Зеленский обещать западным партнерам не воевать с Россией за Крым.
“У меня тоже складывается впечатление, что существуют какие-то договоренности по линии Минских соглашений. Хотелось бы услышать от наших официальных лиц, что мы будем отвоевывать, что мы собираемся отложить в долгий ящик до переговорного процесса… Почему на Западе есть обещания президента, о которых не знает общество?”, - задался вопросом эксперт.
Буквально сразу после такого заявления известного военного аналитика появились сообщения, что администрация президента Украины Владимира Зеленского “планирует следующие шаги по захвату Крыма, который Россия оккупирует с 2014 года”. Об это сообщило американское издание The Daily Beast со ссылкой на чиновницу в Офисе президента Украины.
Украина приготовила план освобождения Крыма к лету 2023 года — The Daily Beast. Как?
Впрочем, и на Западе некоторые эксперты уверены, что ВСУ не остановятся на линии разграничения между Херсонской бластью и Крымом. А территория херсонской области будет использована для нанесения ударов по Крыму.
“Как только они (ВСУ - ред.) начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, то я думаю, что Крым станет непригодным для обороны русских. И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым к лету”, - заявил генерал Ходжес, бывший командующий армии США в Европе.
Ранее Телеграф сообщил, что замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что Кремль больше не выдивигает никаких предварительных условий для начала переговов с Украиной.
Россия отказалась от всех условий для начала мирных переговоров с Украиной