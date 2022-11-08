Украина приготовила план освобождения Крыма к лету 2023 года - The Daily Beast. Как?

Опубликовано: 08.11.2022 08:53 , Обновлено: 04.07.2024

Ни для кого не секрет, что украинские силы работают над тем, чтобы заставить Россию отступить из Херсона. Однако администрация президента Украины Владимира Зеленского "планирует следующие шаги по захвату Крыма, который Россия оккупирует с 2014 года", сообщило американское издание The Daily Beast.

Тамила Ташева, украинская чиновница, ответственная за план по возвращению Крыма и изгнанию России, [link href=“https://www.thedailybeast.com/ukraines-secret-mission-to-snatch-crimea-back-from-vladimir-putins-clutches?ref=scroll” rel=“noopener” target=“_blank”] рассказала [/link] изданию The Daily Beast, что она надеется не только на ВСУ, но и на подпольную сеть информаторов в Крыму.

“Мы действительно работаем с людьми в подполье — с активистами, с юристами… с обычными крымчанами, которые сейчас живут в Крыму”, — рассказала Ташева.

“В данный момент я не знаю, и, возможно, никто [не знает]… действительно конкретные даты, когда мы деоккупируем Крым, - сказала Ташева. - Но это более короткий период, чем мы ожидали год назад”.

Украинская чиновница рассказала, что военный план захвата Крыма лежит на столе в украинском правительстве. “Главный механизм деоккупации - это политический и дипломатический путь, - утверждает Тамила Ташева в эксклюзивном интервью The Daily Beast. - Но, конечно, мы также рассматриваем военные компоненты”.

По словам Ташевой, украинские спецслужбы сообщили ей, что, по их мнению, Украина сможет захватить Крым к весне или лету 2023 года. Но она думает, что это может произойти раньше.

“Генерал Буданов также упомянул, что мы могли бы деоккупировать территорию Крыма в конце весны 2023 года и, возможно, летом”, - рассказала украинская чиновница, имея в виду Кирилла Буданова, главу ГУР Украины.

“Я действительно верю, что мы вернем Крым обратно Украине за более короткий промежуток времени”, - рассказала она.

В американском издании считают, что оптимизм администрации Зеленского по поводу освобождения Крыма связан с резким изменением динамики войны за последние месяцы. Мировые лидеры, которые беспокоились о том, что Киев перейдет к России в считанные дни после российского вторжения, теперь наблюдают, как украинцы добиваются ошеломляющих успехов на поле боя. Именно поэтому стратегия теперь перешла от разговоров о возвращении территории, захваченной Россией в этом году, к возвращению территории, захваченной Россией в 2014 году, включая Крым.

“Мы понимаем, что ситуация резко изменилась после полномасштабного вторжения”, - сказала Ташева, отметив, что победа Украины заключается в вытеснении России и с территорий, захваченных в 2014 годах.

Самый сильный удар по Москве

Возвращение Крыма Украиной стало бы серьезным ударом по Москве. Для Путина потеря Крыма была бы очень личной и могла бы поставить под угрозу его политическую легитимность в России.

По словам Анджелы Стент, бывшего сотрудника Национальной разведки США по России и Евразии, захват Крыма это то, что поддерживает легитимность Путина внутри России.

“Одна из главных претензий заключается в том, что он вернул Крыму его законное место. Если бы Крым сейчас был захвачен украинцами, то это было бы огромным ударом по его собственной легитимности… Беспокойство вызывает то, какой может быть следующая эскалация со стороны России”, - сказала Анджела Стент.

“Путин и его окружение осознают реальность того, что их армия действительно действует очень плохо… Из-за этого мы наблюдаем эту интенсификацию ударов по инфраструктуре”, - уточнила Стент.

в свою очередь, Джон Хербст, бывший посол США в Украине, считает, что попытка Киева вышвырнуть российские войска из Крыма может привести к риску мобилизации внутренней поддержки войны внутри РФ.

Однако в Украине не верят, что даже в случае угрозы потери Крыма Кремль решится на ядерный удар. По словам Ташевой, речь не идёт о захвате российских территорий, и это понимают во всем мире. В таком случае Кремлю было бы сложно оправдать применение ядерного оружия.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября вечером рассказал, что со следующей недели начнется сбор средств на производство морских дронов. Такие уже атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

Впрочем, глава Украины не подтвердил, что атака была осуществлена силами ВСУ.

Зеленский объявил о создании флота морских беспилотников