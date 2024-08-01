Зеленский сменил позицию? Вот, что ответил на вопрос, готов ли отдать России украинские территории

Опубликовано: 01.08.2024 10:29 , Обновлено: 01.08.2024

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью фаюоанцузской газете Le Monde, что он "не исключает проведения референдума о дальнейшей судьбе украинских территорий с целью прекращения войны", но "для этого нужна воля украинцев".

По его словам, “горячая” стадия войны может закончиться до конца 2024 года, но мирный план “должен быть полностью согласован с союзниками Украины, чтобы никто не мешал ее собственным инициативам”.

“Референдум? Украинский народ должен этого хотеть. Честно говоря, это не лучший вариант, потому что мы имеем дело с Путиным и для него будет победой, если он заберет себе часть наших территорий”, - заявил президент Украины.

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При этом, он утверждает, что Киев и не должен “освобождать все свои территории силой и оружием”, поскольку “этот вариант предполагает большие потери людей и времени”. Зеленский добавил: “Мы можем вернуть наши территории дипломатическим путем”.

Ранее, 22 июля, президент Украины заявил в интервью BBC, что готов вести переговоры о прекращении войны с Россией, даже если последнюю так и будет возглавлять Владимир Путин. По мнению президента Украины, самое главное в этом вопросе – это реальное стремление к миру на условиях, соответствующих международному праву.

“На втором мирном саммите, если план будет полностью подготовлен и если Россия будет готова обсудить этот план и согласиться прекратить войну в соответствии с Уставом ООН… тогда мы будем готовы вести переговоры с нашими партнерами с представители России. «Путин это или нет, какая разница, давайте будем честными”, — сказал Зеленский.

[inf]Ранее власти Украины заявляли о невозможности ведения переговоров с Россией и настаивали только на полном выводе войск с территории Украины, включая Крым, Донецкую и Луганскую области.[/inf]

В июне же Владимир Путин объявил условия прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров. Он потребовал вывода украинских войск из неоккупированных российской армией частей Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также отказа Украины от вступления в НАТО. В Киеве это предложение было отвергнуто как ультиматум.

Ранее Telegraf.news сообщил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии США Дональдом Трампом написал статью, в которой изложил предполагаемый план по установлению мира в Украине. Джонсон выказал уверенность, что его может воплотить в жизнь американский миллиардер, став президентом.

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