Зеленский рассказал, почему ВСУ "не хотели" захватить Курскую АЭС

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Опубликовано: 30.10.2024 20:34 , Обновлено: 30.10.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября рассказал, почему, с его слов, ВСУ "не хотели" захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС) в России при наступлении там.

“Россия думает, что они очень сильные, но, если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели сделать это”, - заявил Зеленский.

По его словам, захват Курской АЭС означал бы “стать такими же, как Россия”. “Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской атомной станцией”, - добавил украинский президент.

Как написал Telegram-канал “Политика страны”, наступление ВСУ в Курской области остановилось примерно в 35 км от АЭС.

Рекорд за 2,5 года? Армия России захватила более 478 кв. км территории Украины в октябре — Welt

Отступление Украины на фронте

Также Зеленский заявил, что Украина отступает на фронте из-за нехватки войск.

“Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество людей или войск составляет один к восьми, естественно, встает выбор: остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов и контролировать это, спасать жизни. Естественно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей”, - сказал он.

Ранее Telegraf.news писал, что американское издание The Financial Times сообщило, что Украина и Россия начали непубличные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики. В то же время частью условий может быть вывод украинских войск из Курской области РФ.

Украина и Россия начали тайные переговоры о прекращении ударов — The Financial Times