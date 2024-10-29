Рекорд за 2,5 года? Армия России захватила более 478 кв. км территории Украины в октябре - Welt

Опубликовано: 29.10.2024 19:38 , Обновлено: 29.10.2024

Немецкая газета Die Welt написала, что российская армия по состоянию на 27 октября захватила больше 478 кв. км украинской территории. Такие данные издание привело со ссылкой на американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как передал Telegram-канал “Политика страны”, это рекорд войск РФ с марта 2022 года. В августе 2024-го они захватили 477 кв. км, а сентябре - 459. А за весь 2023-й - 584 кв. км.

Как уточнило Agence France-Presse (AFP), 324 кв. км в октябре 2024-го пришлось на восточную часть Донецкой области. Российские войска сейчас приближаются с юга и востока к Покровску. Также армия РФ расширяет территорию на севере фронта: захватила более 40 кв. км в районе Купянска.

При этом октябрь еще не закончился, после 27-го числа российская армия также продвинулась, поэтому итоговая цифра за месяц будет еще больше.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Украины Владимир Зеленский в засекреченной части так называемого “плана победы” запросил у западных стран ракеты “Томагавк” дальностью около 2400 км. Об этом сообщило издание The New York Times 29 октября со ссылкой на источники.

Зеленский запросил у Запада ракеты «Томагавк» дальностью 2400 км — NYT