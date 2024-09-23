Зеленский раскрыл 4 пункта своего "плана победы" над Россией — Times

Опубликовано: 23.09.2024 12:14 , Обновлено: 23.09.2024

В четверг, 26 сентября, президент Украины Владимир Зеленский должен прилететь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН, где, вероятно, встретится с Джо Байденом и двумя кандидатами на пост главы США — Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Британская газета Times раскрыла подробности так называемого "плана победы", который, по информации издания, Зеленский представит своим союзникам.

О возможной встрече президента Украины с Джо Байденом, Дональдом Трампом и Камалой Харрис ранее сообщила русская служба телеканала BBC. Согласно их данным, Зеленский планирует представить действующему лидеру США «план победы» над Россией. Кроме того, в августе он заявил, что намерен также обсудить дальнейшую стратегию с обоими кандидатами в президенты США.

Согласно информации британской газеты Times, «план победы» Владимира Зеленского состоит из четырёх ключевых пунктов, а именно:

просьба о предоставлении западных гарантий безопасности, аналогичных соглашению о взаимной обороне при членстве в НАТО; продолжение вторжения Украины в Курскую область в качестве территориального козыря; просьба о предоставлении «определённого» современного оружия; международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

«Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить ещё что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы», — отметил ранее Владимир Зеленский.

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Он добавил, что план нуждается в “быстрой поддержке” Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца текущего года. При этом, как утверждает Times, Байден вряд ли объявит, даст ли он разрешение на использование ракет большой дальности, включая Storm Shadow британского производства, на территории России.

Более того, по данным СМИ, Москва вывела многие свои самолёты и ракетные комплексы за пределы досягаемости такого оружия, а это значит, что даже если Вашингтон даст разрешение на их использование, шансов на то, что это изменит ход конфликта, “крайне мало”.

Что говорят на Западе?

Говоря о разрешении Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, член международного комитета Сената США Джим Риш заявил, что Украина должна получить на это одобрение, несмотря на угрозы Путина развязать войну. А вот Германия такое решение не поддержала. Канцлер Олаф Шольц заявил, что немецкие власти не будут их отправлять Киеву, несмотря на то, что Украина настаивает на поставке оружия.

“Германия приняла чёткое решение о том, что мы будем делать, а чего нет. Это решение не изменится”, — коротко и ёмко заявил Олаф Шольц.

Тем временем премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна также поддерживает использование Украиной дальнобойного оружия для «предотвращения продолжающейся способности России разрушать гражданскую инфраструктуру Украины», передало международное информагентство Reuters.

Напомним, ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что если страны Запада снимут ограничения для Киева на применение дальнобойного оружия по территории РФ, это будет означать прямую войну с Москвой. На заседании Совета безопасности ООН Небензя попросил “не забывать об этом и думать о последствиях”.

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