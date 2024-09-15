"Хочет поставить всё на карту" - Зеленский решил предложить "временное замораживание" войны - Bild

Опубликовано: 15.09.2024 11:06 , Обновлено: 15.09.2024

Президент Украины Владимир Зеленский собрался предложить "временное замораживание" войны. Об этом сообщила немецкая газета Bild. По информации издания, свою стратегию Зеленский представит президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в американские президенты Дональду Трампу и Камале Харрис при визите в Соединённые Штаты в ближайшие недели.

Как сообщила Bild, стратегия Зеленского включает, во-первых, требование разрешить Украине использовать западное оружие для ударов в глубь России, во-вторых, “готовность Украины принять локальное прекращение огня на определённых участках фронта”. “Таким образом, [произвести] временное замораживание ситуации”, - написала Bild.

Как передала газета, украинские власти ответили положительно на вопрос, сможет ли Украина выиграть эту войну. Но при условии, что Запад “поддержит украинскую стратегию”.

“Зеленский теперь хочет поставить всё на карту и попытаться переломить ситуацию на поле боя. Для этого ему абсолютно необходимо решение президента Байдена”, - сказал в комментарии Bild военный эксперт и профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Масала.

Ранее Telegraf.news сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что Соединённые Штаты разрешат Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow в глубь территории России. Британская газета The Guardian накануне сообщила, что такое решение “уже принято”, однако о нём не будет объявлено публично.

Блинкен намекнул, что США разрешат Украине наносить удары западным оружием вглубь России — The Guardian

В свою очередь президент России Владимир Путин пригрозил странам НАТО войной, если власти США разрешат Киеву наносить удары западным оружием в глубь РФ. Такое заявление Путин сделал 12 сентября после выступления на пленарном заседании Форума объединённых культур.

«Меняет суть конфликта» — Путин пригрозил НАТО войной, если США разрешат Украине наносить удары вглубь России