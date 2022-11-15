Зеленский призвал НАТО "действовать"

Опубликовано: 15.11.2022 23:34 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 ноября заявил, что российские ракеты ударили по Польше. И призвал НАТО действовать.

“Сегодня произошло и то, о чем мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше”, - утверждает Владимир Зеленский.

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По его словам, это был вопрос времени, “когда бы русский террор пошел дальше”. Владимир Зеленский напомнил, что не раз говорил западным партнёрам, что такое должно было случиться рано или поздно.

“Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, до кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать”, - призвал украинский президент.

Владимир Зеленский обратился к полякам со словами поддержки и пообещал, что Украина всегда их поддержит: “Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами – нет”.

Он призвал всех сделать все, чтобы остановить Россию.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе министерства обороны России сообщили 15 ноября, что заявления о российских ракетах, взорвавшихся “в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.”

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