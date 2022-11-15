В Москве назвали "провокацией" сообщения об ударе российских ракет по Польше

Опубликовано: 15.11.2022 23:02 , Обновлено: 15.11.2022

В пресс-службе министерства обороны России сообщили 15 ноября, что заявления о российских ракетах, взорвавшихся "в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки."

Российские военные утверждают, что не наносили удары по украинским целям вблизи границы Польши и Украины.

“Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения”, - заявили в Минобороны РФ.

Впрочем, российские государственные СМИ не раз призывали нанести удары по Польше. Последнее такое заявление было сделано в эфире телеканала «Россия-1» 14 нобяря, [link href=“https://t.me/echoonline_news/628” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] “Эхо”: «Например, объяснить [Западу], что если Америка будет продолжать поставлять оружие Украине, то, например, будет нанесён удар по аэропорту в Польше или по базе в Румынии».

А уже после сообщений о взрыве в Польше глава госканала RT Маргарита Симоньян написала в Twitter: «Вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?».

Ранее Телеграф сообщил, что агенство Associated Press со ссылкой на американскую разведку сообщило, что российские ракеты пересекли границу и ударили по польской территории.

Российские ракеты ударили по Польше — AP. Подробности

А министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в случае подтверждения удара российских ракет по Польше, НАТО должно будет закрыть небо над Украиной.

В Латвии призвали НАТО взять под контроль небо Украины после взрыва в Польше