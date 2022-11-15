В Латвии призвали НАТО взять под контроль небо Украины после взрыва в Польше

Опубликовано: 15.11.2022 22:54 , Обновлено: 15.11.2022

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в случае подтверждения удара российских ракет по Польше, НАТО должно будет закрыть небо над Украиной.

“Моей первой реакцией после того, как россияне ударили по территории Польши, была бы 4 статья: закрытие и оборона воздушного пространства над Украиной”, — написала министр обороны Латвии Пабрикс в своем твиттере.

https://twitter.com/Pabriks/status/1592596694704992257?t=T70Uu7EdqcIlHNR3pa5DOA&s=19

Таким образом со слов Артиса Пабрикса можно подумать, что он пока тоже не уверен, что стало причиной взрыва в польском селе Пшеводов недалеко от границы с Украиной.

В свою очередь, представитель Пентагона заявил на вопрос о возможности применения 5-й статьи устава НАТО, что пока рано делать вывод: «Не будем спекулировать без фактов».

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс написал в своем твиттере: “Мои соболезнования польским братьям по оружию. Преступный российский режим запускает ракеты, которые попадают не только по украинским мирным жителям, но приземлились и на территории НАТО в Польше”.

Ранее агенство Associated Press со ссылкой на американскую разведку сообщило, что российские ракеты пересекли границу и ударили по польской территории. В России пока официально не комментируют такие заявления.

Российские ракеты ударили по Польше — AP. Подробности