Зеленский пригрозил множеством ударов в глубине России

Опубликовано: 06.07.2025 16:14 , Обновлено: 06.07.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля пообещал в соцсети X новые удары в глубине территорий России. При этом глава Украины сопроводил сообщение кадрами взрывов на различных российских объектах.

По словам Зеленского, Украина расширила совместное производство вооружений с союзниками, в том числе оружия дальнего радиуса действия для атак и беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков для защиты своих территорий.

«На этой неделе мы достигли соглашения с американской компанией о производстве беспилотников, и еще одно соглашение было заключено с Данией о первом совместном производстве оружия для Украины за рубежом», — написал Зеленский.

Также украинский президент подвел итоги потерь России на Черном море.

«“Москва” пошла ко дну, остров Змеиный находится под контролем Украины, 28 российских кораблей и 1 подводная лодка были уничтожены или повреждены, а зерновой коридор продолжает функционировать, поддерживая глобальную продовольственную безопасность», — заявил Зеленский.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления по случаю предстоящего Дня Независимости, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия для наступления перемирия в Украине. По его словам, главу Кремля сильно беспокоят удары Украины по российским территориям, и он выдвинул западным союзникам ультиматум.

Лукашенко назвал главное условие Путина для перемирия с Украиной

Тем временем в ночь на 6 июля произошла атака морских дронов на базу российского флота в Новороссийске (город на юге РФ, Краснодарский край). Об этом свидетельствуют сообщения местных жителей и видео, распространяемые в соцсетях.

Морские дроны атаковали базу рядом с российским курортом. Появились видео

А за ночь до этого, в ночь с 4 на 5 июля, украинские войска поразили объект российской оборонной промышленности — «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, где производятся системы «Комета» для крылатой модификации «Искандера», дронов типа Shahed и другого вооружения, утверждают в Генеральном штабе ВСУ.

Очевидцы поделились видео ударов.

Глава Чувашии Олег Николаев подтвердил удар по «ВНИИР-Прогрессу», заявив, что дрон повредил строящийся склад.

Вообще же июль 2025 года начался с интенсивных взаимных атак России и Украины, где обе стороны используют дроны, ракеты и авиаудары. Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре, попадая в том числе по жилым районам, Украина отвечает точечными атаками на военные объекты.

По заявлениям украинской стороны, Россия 4 июля запустила 550 целей одновременно, включая 330 «Шахедов», плюс ракеты. В свою очередь, 5 июля Россия заявила о сбитии 187 украинских дронов над своей территорией, включая Московскую, Брянскую и Воронежскую области.