Морские дроны атаковали базу рядом с российским курортом. Появились видео

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Опубликовано: 06.07.2025 09:37 , Обновлено: 06.07.2025

В ночь на 6 июля произошла атака морских дронов на базу российского флота в Новороссийске (город на юге РФ, Краснодарский край). Об этом свидетельствуют сообщения местных жителей и видео, распространяемые в соцсетях.

Местные паблики поделились кадрами горящего недалеко от берега безэкипажного катера. Там считают, что он украинский и его могли подбить российские силы при отражении атаки.

“Не самое доброе утро сегодня в Новороссийске…” — написали в одном из местных телеграм-каналов и прикрепили две фотографии.

Также появилась информация о комбинированном налете беспилотников.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ утром 6 июля заявили, что “в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа” над 10 областями и акваторией моря. Однако Краснодарского края в списке нет.

[info_b]Новороссийск не является официальным городом-курортом Краснодарского края, но это не мешает ему принимать, по данных Википедии, ежегодно более миллиона отдыхающих. В окрестностях также есть морские курортные зоны (Широкая Балка, Сухая Щель, Южная Озереевка), в которых расположены базы отдыха, санатории. [/info_b]