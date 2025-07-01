Лукашенко назвал главное условие Путина для перемирия с Украиной

Опубликовано: 01.07.2025 20:48 , Обновлено: 01.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления по случаю предстоящего Дня Независимости, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным условия для наступления перемирия в Украине.

“Они много об этом говорят сегодня - перемирие ну хотя бы в воздухе. Мы с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему ранее, это не первый раз поднимается вопрос. Путин правильно говорит: “Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие”, - заявил Александр Лукашенко.

По словам президента Беларуси, главу Кремля беспокоят атаки украинских дронов .

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“Но пусть они скажут своему подчиненному - Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся”, - передал слова Путина Лукашенко.

По его словам, он пересказал эти слова на переговорах в Минске со спецпосланником президента США Китом Келлогом. А тот пообещал проработать этот вопрос.

Что говорят в Украине и США?

Неделю назад Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на саммите НАТО в Гааге и обсудили вопросы перемирия с Россией.

Зеленский после беседы написал, что они с Трампом “говорили о том, как добиться прекращения огня и подлинного мира”.

“Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать в приближении мира”, – написал он.

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Позже и Трамп рассказал, что считает переговоры с Зеленским “замечательными”.

“Он не мог быть более милым. Я думаю, он хотел бы, чтобы все это закончилось. Сейчас самое время положить этому конец. Я поговорю с Владимиром Путиным, посмотрим, сможем ли мы положить этому конец”, - заявил президент США.

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