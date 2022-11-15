Лавров пожаловался, что ему не дали перебить выступление Зеленского

Опубликовано: 15.11.2022 15:46 , Обновлено: 04.07.2024

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложенный президентом Украины мирный план его страна не примет из-за, "агрессивности", "нереалистичности" и "русобофии". Также он пожаловался, что выступление Владимира Зеленского длилось 20 минут, было в записи, и поэтому его нельзя было перебить.

“Выступление было в записи, длилось 20 минут, хотя каждому участнику давали примерно три минуты с тем, чтобы все успели высказаться. А Зеленский выступал 20 минут, перебить его было невозможно, потому что это была запись”, — пожаловался Сергей Лавров, [link href=“https://vm.ru/news/1011339-lavrov-zapis-vystupleniya-zelenskogo-na-g20-dlilas-dolshe-polozhennogo” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] “Вечерняя Москва”.

Именно во время этой трансляции президент Украины представил свой план мирного урегулирования, состоящий из 10 пунктов. Однако глава МИД РФ заявил, что считает его “нереалистичным”

“Из выступления Зеленского на G20 следует вывод, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает. Россия хочет увидеть конкретные свидетельства, что Запад заинтересован в дисциплинировании Зеленского. РФ не отказывается от переговоров с Украиной, при этом требования Киева неадекватны”, - заявил Сергей Лавров, назвав риторику выступления президента Украины “русофобской агрессивной”.

В Офисе Зеленского уже отреагировали на жалобы главы МИД РФ. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, обвинил Лаврова в продолжении войны и в “публичных манипуляциях и нежелании прекратить убийства”.

“Напомню господину Лаврову: это РФ вторглась в Украину. Это РФ обстреливает наши города ракетами и осуществляет геноцид, уничтожая энергетическую инфраструктуру. Но «конфликт» якобы «затягивает Украина»? Именно через публичную манипуляцию Лаврова и неготовность перестать убивать – эта война до сих пор продолжается”, - заявил Михаил Подоляк.

Ранее Телеграф сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заявление на своем telegram-канале, в котором описал формулу мира для прекращения войны с Россией. Что за план предложил глава Украины, читайте тут:

Зеленский предложил «формулу мира» в Украине. В Кремле отреагировали