Зеленский заявил о планах Путина «манипулировать» Трампом

Опубликовано: 25.01.2025 09:21 , Обновлено: 25.01.2025

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российский лидер Владимир Путин планирует «манипулировать» президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Как заявил Зеленский, руководитель Службы внешней разведки Украины представил доклад «по военному потенциалу России и готовности Путина продолжать войну и манипулировать лидерами мира» на заседании ставки верховного главнокомандующего. По словам украинского президента, Путин, в частности, «хочет манипулировать стремлением президента США достичь мира».

На этой неделе Дональд Трамп заявил, что мирный договор по урегулированию конфликта на Украине не был подписан в 2022 году из-за желания украинского президента «воевать». По мнению Трампа, Зеленский «решил тягаться» с Россией, хотя у него «был шанс на заключение мира».

20 января президент России Владимир Путин заявил, что по вопросу Украины необходимо достичь не краткого перемирия, а долгосрочного мира.

Ранее Трамп предупреждал Путина о «больших проблемах» в случае отказа от сделки по Украине.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия» предположил, что полномасштабного конфликта в Украине можно было бы избежать, если бы Дональд Трамп остался президентом США в 2020 году. С чем ещё согласился Путин?

Путин заявил, что войны в Украине могло и не быть. При каком условии?