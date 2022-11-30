Зеленский позвал Маска в Украину - "Потом расскажете, как закончить войну"

Опубликовано: 30.11.2022 21:06 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 ноября, пригласил Илона Маска посетить Украину, чтобы тот воочию увидел ущерб, нанесенный стране российскими войсками. Таким образом Зеленский решил раз и навсегда закрыть тему, которую до этого развивал американский миллиардер.

“Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами, - [link href=“https://www.nytimes.com/2022/11/30/business/dealbook/zelensky-ukraine-elon-musk.html” rel=“noopener” target=“_blank”] сказал [/link] Зеленский. - После этого вы расскажете нам, как закончить эту войну, кто начал и когда мы сможем ее закончить”.

Фактически, комментарии Владимира Зеленского, сделанные по видеосвязи, были скрытым упреком Илону Маску, который в прошлом месяце предложил мирный план для Украины, который включал передачу украинской территории России.

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Во время интервью Зеленского Эндрю Россу Соркину из “Таймс” видеосвязь прервалась, а когда она возобновилась, журналист пошутил, что мистер Маск, возможно, каким-то образом прервал связь.

“Я вас слышу, - сказал Владимир Зеленский. - Самое главное, что мистер Маск услышит нас”.

Ранее Телеграф писал, что американский миллиардер, владелец Tesla и Space X вечером 3 октября опубликовал в Twitter свои предложения по мирному договору между Украиной и Россией. Они не понравились ни официальному Киеву, ни многим украинцам. Зато россияне пришли в восторг и гордо озвучили «Маск наш». В интернет-баталии вступили даже Зеленский, Нацгвардия Украины и президент Литвы. Отреагировали также Медведев и Рогозин. Собрали все по порядку.

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