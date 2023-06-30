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Зеленский поручил усилить границу с Беларусью

Зеленский поручил усилить границу с Беларусью
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Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего 30 июня поручил военным усилить северное направление.

Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева.

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В ходе совещания, в числе прочего, говорил Зеленский и про Беларусь. «Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. Решением Ставки — Главкому Залужному и командующему «Севера» Наеву — выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления», —поручил он.

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