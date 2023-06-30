Зеленский поручил усилить границу с Беларусью

Опубликовано: 30.06.2023 16:48 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Ставки верховного главнокомандующего 30 июня поручил военным усилить северное направление.

Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева.

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В ходе совещания, в числе прочего, говорил Зеленский и про Беларусь. «Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим ее на постоянном контроле. Решением Ставки — Главкому Залужному и командующему «Севера» Наеву — выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления», —поручил он.

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