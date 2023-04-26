Зеленский поговорил с Си Цзиньпином по телефону

Опубликовано: 26.04.2023 14:37 , Обновлено: 15.11.2024

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин 26 апреля провели телефонные переговоры. Это произошло впервые после введения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года.

Украинский лидер назвал разговор «долгим и содержательным».

«Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений», — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

О телефонном разговоре также сообщило Центральное телевидение Китая. Больше подробностей пока неизвестно.

О том, что Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским, еще в начале апреля сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава Китая в ходе трехсторонней встречи с ней и президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что позиция Китая по «кризису в Украине» сводится к поддержке переговоров о мире.

«Китай призывает стороны быть рациональными и совместно создавать условия для мирных переговоров», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Телеграф писал, что Китай отказался поставлять оружие России.

Китай отказался поставлять оружие России. А Украине?