Китай отказался поставлять оружие России. А Украине?

Опубликовано: 14.04.2023 11:27 , Обновлено: 14.04.2023

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган 14 апреля ответил на опасения США и других стран, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи России.

Он заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, «участвующим в конфликте в Украине». А еще пообещал, что будет регулировать экспорт предметов двойного гражданского и военного назначения, передает The Guardian.

«Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает разумную и ответственную позицию. Китай не будет поставлять оружие соответствующим сторонам конфликта, а также будет управлять и контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», — сказал Цинь.

То есть, Китай утверждает, что не будет поставлять оружие как России, так и Украине.

Кроме того, пишут СМИ, глава МИД «подтвердил готовность Китая содействовать переговорам по поиску мирного решения конфликта и сказал, что все стороны должны оставаться «объективными и спокойными».

Ранее Телеграф писал, что посол Китая в Европейском союзе Фу Цун сказал, что критики неверно истолковали отношения его страны с Россией, и предположил, что их дружба, возможно, не столь “безгранична”, как недавно заявляли лидеры Китая и России.

По его словам, Китай не собирается строить с Россией «антизападный оплот».

Китай отказался строить с Россией «антизападную» коалицию и призвал уважать территориальную целостность Украины — «Это очень важно»