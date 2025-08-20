Десяток стран готовы отправить свои войска в Украину - Bloomberg

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 20.08.2025 08:38 , Обновлено: 20.08.2025

Около 10 стран готовы направить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности при заключении мирного соглашения с Россией. Такую информацию, ссылаясь на собственные анонимные источники, распространило издание Bloomberg.

По данным источников издания, знакомых с ситуацией, вопросу отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения была посвящена встреча европейских чиновников во вторник, 19 августа. По словам источников, на встрече обсуждалась конкретная численность иностранного контингента и расположение военного персонала, которые могут отправить в Украину.

Как заметил Bloomberg, после того, как на саммите в Белом доме Вашингтон продемонстрировал готовность предоставить Киеву определённые гарантии безопасности, от чего американский президент Дональд Трамп ранее уклонялся, европейские лидеры стремятся использовать момент и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В Кремле же перспективу размещения войск НАТО на украинской территории называли для себя неприемлемой.

Впрочем, характер поддержки, которую готовы оказать Киеву сами США, пока остается неясным. Комментируя возможность отправки европейского военного контингента в Украину, Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США “готовы помочь им с вещами”, в частности, оказать “воздушную помощь”. А вот на вопрос о возможной отправке американских военных в Украину Трамп ответил категорическим отказом.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт позже заявила, что Трамп считает гарантии безопасности “критически важными для обеспечения прочного мира”.

“Он поручил своей команде по национальной безопасности координировать действия с нашими друзьями в Европе, а также продолжать сотрудничать и обсуждать эти вопросы с Украиной и Россией”, — заявила она, добавив, что Вашингтон “безусловно мог бы помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности”.

Фото: Reuters

Тем временем правительство Великобритании 19 августа анонсировало скорую новую встречу европейских военных с американскими коллегами. Согласно официальному заявлению, на этой встрече стороны намерены “конкретизировать надежные гарантии безопасности” и “подготовиться к развертыванию сил поддержки в случае прекращения боевых действий”.

По словам осведомленных источников Bloomberg, в этих переговорах примут участие главный военный командующий НАТО в Европе, а также начальники штабов обороны государств-членов. По словам президента Европейского совета Антониу Кошты, эта встреча может состояться уже на этой неделе.

По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, на первом этапе разрабатываемого пакета планируется оказать лишь техническую помощь украинским военным - в виде обучения и некоторого технического оснащения. Для этого предлагается разместить многонациональную группу, состоящую в основном из европейских военных в Украине, но вдали от линии фронта.

Другая часть плана предусматривает так называемую поддержку со стороны США, которая будет способствовать обмену разведывательной информацией, наблюдению за границами, поставкам вооружения и, возможно, противовоздушной обороне.

Европейские чиновники ожидают, что США как минимум продолжат предоставлять разведывательную информацию и военную технику через европейских партнеров.

Между тем, премьер-министр Италии Джорджия Мелони ранее предлагала предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные гарантиям НАТО, которые фактически дали бы Киеву прочные союзнические обязательства по взаимной обороне без членства в альянсе. На саммите в Вашингтоне она повторила это предложение, заявив, что союзники планируют обсуждать в том числе и этот план.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп заявил, что для успеха будущих мирных переговоров между Москвой и Киевом Владимир Зеленский должен “проявить гибкость”, а Владимир Путин — “вести себя хорошо”. “А если нет, ситуация будет тяжёлой”, — озвучил своё видение складывающейся геополитической ситуации американский президент.

Трамп потребовал от Зеленского «гибкости», а от Путина – чтобы тот «вёл себя хорошо»