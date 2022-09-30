Путин попросил Украину прекратить огонь и начать переговоры

Опубликовано: 30.09.2022 15:44 , Обновлено: 30.09.2022

Президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии аннексии украинских областей в состав России призвал Киев прекратить огонь и "сесть за стол переговоров".

“Призываем киевский режим немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров”, - заявил он перед собрашимися депутатами и чиновниками.

Владимир Путин заявил о том, что «ЛНР», «ДНР», Херсонская и Запорожская область точно останутся в составе России.

Обновлено Путин подписал договора об аннексии с назначенными Россией главами оккупационных администраций украинских территорий. А затем со всеми в зале скандировал: "Россия!"

«Но выбор народа Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей обсуждение не подлежит», - сказал Путин, предложив таким образом Украине согласится с потерей четырёх регионов.

Он сказал, что люди, живущие на захваченных территориях, “становятся нашими гражданами навсегда”.

Заявил, что захваченные территории РФ будет “защищать всеми средствами”.

«Мы будем защищать нашу землю всеми средствами. Мы отстроим все разрушенные города и поселки. Будем развивать предприятия, инфраструктуру, системы здравоохранения», — заявил Путин.

Ранее Телеграф сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что решение Владимира Путина принять в состав России захваченные территории Украины - это нарушение Принципов Устава ООН и международного права.

Аннексия украинских областей Россией нарушает устав — Генсек ООН Гутерреш