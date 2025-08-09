Зеленский отказался «дарить землю» России

Опубликовано: 09.08.2025 11:41 , Обновлено: 09.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который заявил о возможном "обмене территориями" между Россией и Украиной. Глава Белого дома допустил, что такой шаг возможен ради прекращения войны, однако Зеленский категорично отказался "дарить украинскую землю" Москве.

После того, как появилась информация о предстоящих переговорах Трампа с президентом России Владимиром Путиным, намеченных на следующую неделю, в некоторых западных изданиях (таких как Wall Street Journal) появилась информация о том, что в рамках возможной сделки может быть предложено вывести войска из Донецкой и Луганской областей Украины.

Однако Зеленский публично заявил, что такие условия заключения мирного соглашения с Россией считает неприемлемыми для украинской стороны. Утром 9 августа политик опубликовал в своих соцсетях видеообращение, в котором подчеркнул, что “ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины”.

“Отступать от этого никто не будет и не сможет”, - категорично заявил Зеленский, подчеркнув, что “дарить свою землю” россиянам украинцы не будут и что они “защищают свое” в нынешней войне с Россией.

По словам Зеленского, Украина готова к “реальным решениям, которые могут дать мир”, а также намекнул на то, что Киев не готов просто принять решения, сделанные без непосредственного участия украинской стороны.

“Любые решения, которые против нас, любые решения без Украины – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают”, - заявил Зеленский.

Комментируя выбор локации для будущих переговоров Трампа с Путиным, Зеленский отметил, что Аляска - “слишком далеко от этой войны”, а также не преминул указать на то, что российская сторона уже просрочила все дедлайны, ранее обозначенные главой Белого дома.

“Эту войну нужно кончать, и Россия должна ее закончить. Россия её начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое”, - высказал свой взгляд на ситуацию украинский президент.

Ранее Telegraf.news президент США Дональд Трамп объявил, что “долгожданная” встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска. Ранее политик также заявил журналистам, что стороны “очень близки к заключению соглашения”, которое положит конец войне. Трамп добавил, что произойдет “некоторый обмен территориями к лучшему для обеих сторон”, нов подробности вдаваться не стал.

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Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги недавней встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что российская сторона осталась “удовлетворена” результатами встречи.

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