А Беларусь в списке? В России назвали страны для встречи Путина и Трампа

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Опубликовано: 07.08.2025 14:38 , Обновлено: 07.08.2025

После того, как в Вашингтоне и Москве заявили о планах в ближайшее время организовать личную встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в российских СМИ и информационных Telegram-каналах принялись рассуждать, какие страны могут стать площадкой для будущих переговоров. Посмотрели, какие страны называют среди потенциально возможных локаций.

Когда состоятся переговоры на высшем уровне?

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя итоги недавней встречи Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, заявил, что стороны уже приступили к “конкретной проработке параметров” будущей встречи. По его словам, её место проведения уже “в принципе, согласовано”, но озвучить хотя бы страну, которая примет лидеров двух держав, Ушаков отказался, пообещав “проинформировать об этом несколько позже”.

Вопрос о сроках будущей встречи на высшем уровне также пока остаётся открытым. В пресс-службе Кремля заявили, что сказать точно, сколько дней займёт подготовка, “трудно”.

“Но вариант проведения встречи в течение следующей недели рассматривался, и мы к этому варианту относимся вполне положительно”, - прокомментировал Ушаков заявление Белого дома о том, что встреча Путина и Трампа может состояться уже на следующей неделе или в течение ближайших двух недель.

Фото иллюстрационное

Где может пройти встреча Трампа и Путина?

Тем временем в российских СМИ и информационных Telegram-каналах назвали несколько потенциально возможных площадок для переговоров лидеров США и России. Самой очевидной из них является турецкий Стамбул. Об этом, в частности, упомянуло российское агентство РБК. Именно в этом городе состоялись три раунда переговоров официальных делегаций России и Украины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не раз публично заявлял, что Стамбул готов принять и переговоры более высокого ранга.

Как заметило РБК, на следующий день после визита Уиткоффа в Москву, 7 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров созванивался со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и в ходе этого разговора обсуждалась в том числе и ситуация, связанная с переговорами Москвы и Киева. Однако обсуждался ли вопрос проведения встречи Трампа с Путиным в Стамбуле в ходе этого разговора, в российском МИД не уточнили.

Впрочем, некоторые российские политические обозреватели считают, что Путин не согласится лететь в Турцию, учитывая его напряжённые в последнее время отношения России с Азербайджаном, который для Турции является стратегическим партнером. Российский Telegram-канал “Друид”, в частности, назвал в качестве более вероятной локации для будущих переговоров президентов Саудовскую Аравию или ОАЭ , которые для Москвы и Вашингтона могут стать ближневосточным вариантом нейтральной Швейцарии.

Кстати, Россия вполне могла бы предложить Минск в качестве площадки для переговоров с Трампом. Во время недавней встречи Путина с Президентом Беларуси Александром Лукашенко на острове Валаам в российской Карелии российский президент особо подчеркнул, что мирные переговоры по Украине начинались именно в Беларуси.

Американское издание The New York Times в июне этого года предположило, что недавний визит спецосланника президента США генерала Кита Келлога в Минск был направлен именно на то, чтобы заручиться помощью белорусских властей в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной. Впрочем, пока это не более чем субъективные оценки и просчитанные политическими обозревателями потенциально возможные варианты.

А Зеленского позовут?

Это ещё один вопрос, на который пока нет однозначного ответа. Если в заявлениях Белого дома отчётливо прослеживается намёк на участие украинского президента Владимира Зеленского в качестве третьей стороны на встрече Путина и Трампа, то в сегодняшнем комментарии пресс-службы Кремля всё не так однозначно.

Ушаков лишь заявил, что по предложению американской стороны “была в принципе согласована договорённость о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне”, то есть встречи Путина с Трампом.

“Что касается варианта трёхсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле. Но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария. Мы предлагаем прежде всего сконцентрировать внимание на подготовке двусторонней встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной”, - заявил помощник Путина.

[inf]Отметим, что последний раз Трамп и Путин встречались на саммите G20 в Осаке в 2019 году. За год до этого у них была двусторонняя встреча в Хельсинки.[/inf]

Тем временем польское издание Onet.pl опубликовало озвученные американцами предложения, с которыми, по информации их неназванных источников, Уиткофф прилетал в Москву. По их данным, Вашингтон предложил Москве следующее:

прекращение огня в Украине, вместо заключения полноценного мирного соглашения,

фактическое признание захваченных территорий за Россией (путем отсрочки вопроса о территориальных притязаниях на 49 или 99 лет),

снятие большинства санкций против России, а в долгосрочной перспективе - возобновление приостановленного импорта российского газа и нефти.

В самой Москве предметно предложения Вашингтона официально не комментировали, однако помощник президента Ушаков заявил, что российская сторона осталась “удовлетворена” результатами встречи.

“Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым”, – заявил он.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп заявил о “значительном прогрессе” после визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где тот провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Трамп также заявил об “очень хорошей перспективе” скорой встречи на высшем уровне с Россией, которая, по его мнению, может положить конец военным действиям в Украине.

Трамп выдвинул условие Путину в ответ на предложение встретиться — Белый дом