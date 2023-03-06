Зеленский обьявил об отказе отступать из Бахмута

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Опубликовано: 06.03.2023 15:20 , Обновлено: 04.07.2024

Пресс-служба Офиса президента Украины опубликовала заявление, в котором говорится, что украинский город Бахмут останется под контролем ВСУ. Украинские военные не будут оттуда отступать. При этом у Зеленского сослались на решение именно главы генштаба Валерия Залужного.

“Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск “Хортица” Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте”, - говорится в заявлении Офиса президента Украины (ОП).

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Валерий Залужный и Владимир Зеленский поссорились из-за стратегии в обороняемом Бахмуте. По словам авторов статьи, глава Генштаба Украины настаивал о выводе войск из города ещё три недели назад.

Само появление материала, в котором авторы ссылаются на анонимные источники во властных кругах Киева, можно было бы считать проявлением внутренних противоречий в окружении Зеленского. Видимо, такое заявление ОП можно считать ответом на статью.

Зеленский и Залужный поссорились из-за Бахмута — Bild

Кстати, в самой России уже активно обсуждают, что будет на фронтах после взятия юго-восточного города в Украине. Но прогнозы строят неутешительные. По мнению Гиркина и Морозова, украинские войска воспользовались выигранным в городе временем для построения армии по западной системе. И это не сулит ничего хорошо ВС РФ.

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