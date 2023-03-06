Зеленский и Залужный поссорились из-за Бахмута - Bild

Опубликовано: 06.03.2023 13:53 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Владимир Зеленский и глава генштаба Украины Валерий Залужный поспорили из-за битвы в Бахмуте, сообщил немецкий портал Bild. Там сослались на свои источники в руководстве Украины.

По данным издания, у главы украинского государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами оказались принципиально разные взгляды на то, как армия должна поступать с Бахмутом. Залужный еще несколько недель назад рекомендовал подумать об уходе из города по тактическим причинам. Так, кстати, советуют и западные союзники.

Глава генштаба ВСУ наставил на том, чтобы начать отступление их Бахмута на раннем этапе, когда стало понятным, что город может быть окружен. Однако Зеленский воспротивился такому предложению. По мнению авторов Bild, это свидетельствует о том, что президент Украины начал вмешиваться в военные дела, по примеру своего оппонента Путина. А единство и разделение ролей в тандеме Зеленский-Залужный было нарушено из-за ревности первого.

Хотя Валерий Залужный никогда не заявлял, что хочет баллотироваться, в какой-то момент, Зеленский и его окружение, по-видимому, увидели в нем возможного конкурента. Ссылаясь на данные неназванных украинских военных источников, Bild сообщило, что верховный главнокомандующий вооруженными силами работает только на победу над российскими войсками и старается максимально защитить своих бойцов. Именно это привело к спору с Зеленским о битве в Бахмуте.

Настрой Залужного разделяет большинство бойцов Бахмута. Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неизвестным, сказал BILD: «Подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживается».

Неназванный украинский солдат написал BILD в субботу: «Если нас здесь полностью окружат, это будет катастрофа».

В окружении Зеленского же придерживаются другой точки зрения. Если бы ВСУ ушли из Бахмута, подобные бои начались бы и в других местах. Цель удержания города состоит в том, чтобы не дать русским продвинуться вперед и в то же время нанести им самые тяжелые потери.

Но такое мнение все менее популярно среди экспертов. Ещё один украинский военный аналитик рассказал BILD: «Вначале Бахмут был ловушкой для русских, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 (на каждого убитого украинца погибает семь русских, прим. ред.) — это единственная военная причина кдерживать Бахмут. Но войска должны были быть выведены три недели назад, когда русские взяли Красную Гору. Решение оборонять Бахмут было хорошим, но они переусердствовали».