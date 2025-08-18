Зеленский обвинил Россию в ударе по азербайджанской нефтебазе в Одессе

Опубликовано: 18.08.2025 15:09 , Обновлено: 18.08.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа обвинил российские войска в "сознательном" ударе по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе, а также в "показательных" ударах по Запорожью, Харькову и Сумской области.

“Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны”, — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, из-за удара дронами в Харькове погибли 7 человек, в Запорожье - 3.

В украинском Харькове 5 дронов ударили по жилой многоэтажке – десятки пострадавших

Он также заявил, что “был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости”.

Ранее об ударе по “объекту топливно-энергетической инфраструктуры” в Одессе заявил глава украинской областной военной администрации Олег Кипер. Азербайджанские СМИ и РБК-Украина написали, что речь идет о нефтебазе SOCAR.

Что говорят в России?

О том, что Вооруженные силы России нанесли удары по Одессе, заявили в российском провластном телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По их данным, под удары попали объекты «Новой почты», “а также терминалы нефтяной компании SOCAR”.

Официальных сообщений от властей РФ нет.

Ранее Telegraf.news писал, что “Росатом” обвинил Украину в попытке атаки на Смоленскую АЭС, которая находится в считанных километрах от Беларуси. Там утверждают, что сбитый в воскресенье над Смоленском БПЛА был украинским и сдетонировал при падении.

Россия обвинила Украину в атаке на Смоленскую АЭС вблизи Беларуси