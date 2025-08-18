Россия обвинила Украину в атаке на Смоленскую АЭС вблизи Беларуси

Опубликовано: 18.08.2025 10:31 , Обновлено: 18.08.2025

В России обвинили Украину в попытке атаки на Смоленскую АЭС, которая находится в считанных километрах от Беларуси. Там утверждают, что сбитый в воскресенье над Смоленском БПЛА был украинским и сдетонировал при падении.

Смоленская АЭС расположена в Десногорске, примерно в 70 км от границы с Беларусью.

В “Росатоме” утверждают, что в результате взрыва были повреждены окна в здании энергоблока №3. В то же время, пострадавших в результате инцидента не было, а АЭС продолжила работу.

“Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям”, - утверждают в “Росатоме”.

В Украине обвинения России не комментировали.

И Москва, и Киев периодически обвиняют друг друга в попытках атак на АЭС. Часто это происходит на сравнительно недалёком от Беларуси расстоянии.

Ранее Telegraf.news писал, что представительство Украины при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинило российские власти в том, что они “намеренно продолжают наносить удары” по энергетической инфраструктуре страны. По их словам, РФ намеревается “нарушить работу” атомных электростанций Украины, которые “обеспечивают большую часть электроэнергии”.

Россия же обвинила Украину в попытке нападения на Курскую атомную электростанцию, назвав это актом «ядерного терроризма». Власти Украины, в свою очередь, никак не прокомментировали эти обвинения.

Украина обвинила Россию в создании угрозы ядерной катастрофы на Ровенской АЭС в 60 километрах от Беларуси