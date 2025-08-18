В украинском Харькове 5 дронов ударили по жилой многоэтажке – десятки пострадавших

🎥 Видео

Опубликовано: 18.08.2025 09:09 , Обновлено: 18.08.2025

В украинском Харькове утром в понедельник, 18 августа, пять беспилотников ударили по многоквартирному жилому дому. В результате атаки здание частично обрушилось, похоронив под собой как минимум 4 человек. Количество пострадавших уже достигло 18 человек.

По данным Харьковской прокуратуры, атака беспилотников произошла рано утро - около 5:00. В эпицентре оказалась жилая пятиэтажка в Индустриальном районе. По предварительным данным, в дом угодили 5 дронов типа “Герань-2” (на одном из снимков, опубликованных прокуратурой, виден обломок с такой надписью).

























В результате атаки произошло частичное разрушение здания — обрушились межэтажные перекрытия. На данный момент известно о гибели четырёх человек - двух мужчин, женщины и девочки в возрасте 1,5 лет. Их личности устанавливаются.

По меньшей мере 18 человек (в том числе, лети) получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В украинском ведомстве предупредили о риске обрушения пострадавшего жилого дома.

В Министерстве обороны России удар по Харькову не комментировали.