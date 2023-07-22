Зеленский назвал Крымский мост целью, "которая должна быть нейтрализована"

Опубликовано: 22.07.2023 10:16 , Обновлено: 04.07.2024

Владимир Зеленский 21 июля заявил, что считает Крымский мост целью для украинской армии.

«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — процитировалаРБК президента Украины.

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По словам Владимира Зеленского, Крымский мост — это «маленькая логистическая дорога», по которой российские войска получают боеприпасы, используемые для ударов по Украине.

Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел второй с начала войны взрыв:

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В результате погибла семейная пара, находившаяся в одной из машин, а их 14-летняя дочь получила ранения:

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