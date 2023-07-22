Зеленский назвал Крымский мост целью, "которая должна быть нейтрализована"
Владимир Зеленский 21 июля заявил, что считает Крымский мост целью для украинской армии.
«Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — процитировалаРБК президента Украины.
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По словам Владимира Зеленского, Крымский мост — это «маленькая логистическая дорога», по которой российские войска получают боеприпасы, используемые для ударов по Украине.
Напомним, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел второй с начала войны взрыв:
В результате погибла семейная пара, находившаяся в одной из машин, а их 14-летняя дочь получила ранения: