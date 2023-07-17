В Кремле пообещали ответить на взрыв на Крымском мосту

Опубликовано: 17.07.2023 13:13 , Обновлено: 17.07.2023

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, 17 июля сделал заявление об атаке на Крымский мост и рассказал, чем ответил Россия.

По его словам, все службы и ведомства готовы к новым возможным атакам, сообщил «Интерфакс».

«Мы отдаем себе отчет в коварности киевского режима», - сказал он и вспомнил о погибшей на Крымском мосту семейной паре: «Об этом надо говорить, чтобы все об этом знали, что все это дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий», — отметил он.

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Песков сказал, что ответом на взрыв на Крымском мосту «будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться».

Представитель Кремля добавил, что вечером 17 июля Владимир Путин проведет совещание по ситуации на Крымском мосту.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв:

Новость Телеграф

По утверждению российских властей, мост атаковали украинские надводные дроны. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Теракт», в организации взрыва подозревают спецслужбы Украины. В СБУ сообщили, что предоставят подробности о взрыве «после победы» Украины в войне.

Также появилось видео подрыва моста:

Появилось видео подрыва Крымского моста

Ранее, 9 июля, Сергей Аксенов, назначенный Россией глава администрации аннексированного Крыма заявил, что силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету:

Крымский мост атаковали ракеты – Аксенов