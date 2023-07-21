«Враг пользуется хайпом» — Власти РФ попросили не снимать Крымский мост во время тревоги

Опубликовано: 21.07.2023 09:46 , Обновлено: 21.07.2023

Назначенные Москвой власти Крыма призвали местных жителей не снимать Крымский мост во время воздушной тревоги.

Такую просьбу озвучил 21 июля «советник главы администрации» Крыма Олег Крючков. Он отметил, что украинские войска уже дважды ударяли по Крымскому мосту.

«При любой даже теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Крючкова, «враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом».

Напомним, поздно вечером 20 июля СМИ сообщили, что Крымский мост «временно закрыли», прозвучал сигнал воздушной тревоги. Позже движение восстановили.

«Воздушная тревога» — Ночью перекрывали Крымский мост. Что произошло?

Ранее Телеграф писал, что появилось видео предполагаемой атаки по Крымскому мосту ночью 17 июля. В России произошедшее уже официально признали терактом и возбудили соответствующее уголовное дело. Ответственность при этом российские власти возложили на украинские спецслужбы, которым, по мнению, помогали коллеги из США и Великобритании.

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