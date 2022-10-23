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Опубликовано: 23.10.2022 14:42 , Обновлено: 04.07.2024

Американское издание New Yorker опубликовало материал о главе Генштаба Украины Валерии Залужном и о том, как ВСУ планировали и готовлись обороняться накануне вторжения России. По данным издания, Валерий Залужный скрыл планы обороны от США и президента Зеленского.

Скрыл от Зеленского и США

По данным издания, США и союзники были уверены в поражении Украины после вторжения России в течение недели. Все потому, что накануне вторжения России в США провели также командно-штабные игры и пришли к выводу, что Киев Россия захватит если не за 72 часа, то несколькими днями позже уже точно. Там же думали, что в России в начале вторжения рассчитывали на победу в течение трёх дней.

Новость Телеграф

The New Yorker написало, что командующий ВСУ Валерий Залужный скрывал от военных США настоящие оборонительные планы и инструкции. Якобы глава генштаба Украины опасался, что американские коллеги передали бы сведения в Белый дом, а оттуда они бы попали в руки президента Украины Владимира Зеленского и агентов РФ. По данным американского издания, Владимир Зеленский очень не хотел и даже сопротвлялся требованиям перевести страну на военное положение.

Вот что пишет The New Yorker:

“Генерал Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, несколько раз в неделю разговаривал со своим коллегой в Киеве Валерием Залужным. Милли потребовал от Залужного информацию о том, как Украина будет защищать себя, в том числе запрос на подробную инвентаризацию запасов оружия.

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…Залужный, похоже, не решался сообщить какие-либо подробности. Он не только защищал свои планы, но и отказывался делиться тайниками с оружием, которые он постоянно перемещал и маскировал, чтобы они не были уничтожены или захвачены русской армией.

Некоторые официальные лица были США обеспокоены тем, что Залужный, как и Зеленский, не до конца поверил американской разведке. Другие были убеждены, что он верил в это и имел наготове военные планы, но хотел сохранить их в секрете от Зеленского.

Учитывая нежелание Зеленского ставить страну на военные рельсы, высказывались предположения, что Залужный, возможно, пытался избежать того, что его попросят свернуть подготовку. Если это так, сказал американский военный, возможно, Залужный не хотел делиться ими с Милли, потому что боялся, что Милли затем проинформирует Белый дом, который, в свою очередь, что-то скажет Зеленскому.

Наконец, в феврале Залужный согласился поделиться своим планом защиты Украины. Военного атташе посольства США в Киеве, полковника ВВС, вызвали на совещание в Генштаб и показали одностраничный эскиз украинских позиций и схем обороны. Ей не дали копию, и ей разрешили делать только рукописные заметки. Даже оговорив эти условия, Залужный был менее чем готов. Его подчиненные показали атташе ложную версию плана, замаскировав весь размах оборонительной кампании.

В конечном счете, стратегия Залужного заключалась в том, чтобы любой ценой предотвратить захват Киева, а в других областях позволить российским силам опережать свои линии логистики и снабжения. Идея заключалась в том, чтобы торговать территорией в краткосрочной перспективе, чтобы отстреливать русские части, как только они будут чрезмерно растянуты”, - пишет издание.

Наступление под Балаклеей

Согласно данным источников The New Yorker, план успешного и стремительного наступления под Балаклеей еще летом разработали силами Украины, США и Великобритании на одной из военных баз в Европе. При этом “американские и британские военные помогали оттачивать стратегию украинцев”, [link href=“https://t.me/stranaua/71360” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] издание “Страна”.

“Планировщики остановились на идее, которая позволила бы воспользоваться этой уязвимостью: наступление на два фронта. Вскоре после этого Резникову сообщили об этих планах”, - сообщило The Nee Yorker.

После недели наступления в Херсонской области, украинские войска “ринулись к российским позициям в Харьковской области, что явно застало российских военачальников врасплох”.

“Из-за того, что так много подразделений было переброшено на юг, ряд территорий на северо-востоке охраняли недостаточно оснащенные российские силы и ОМОН с небольшим боевым опытом”.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-премьер Италии, глава партии, входящую в правящую коалицию страны Сильвио Берлускони обвинил Украину в нарушении Минских соглашений, а нынешнего президента Владимира Зеленского — в «утраивании атак» на самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР».

Берлускони обвинил Зеленского в «утраивании атак» на «ДНР» и «ЛНР»