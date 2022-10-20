Берлускони обвинил Зеленского в «утраивании атак» на «ДНР» и «ЛНР»

Опубликовано: 20.10.2022 08:59 , Обновлено: 04.07.2024

Экс-премьер Италии, глава партии, входящую в правящую коалицию страны Сильвио Берлускони обвинил Украину в нарушении Минских соглашений, а нынешнего президента Владимира Зеленского — в «утраивании атак» на самопровозглашенные «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщили в итальянском агентстве LaPresse, которое опубликовало аудиозапись со словами Берлускони.

«Вы знаете, на что пошла Россия? Но и об этом я прошу вас молчать, однако, очень рискованно. Обещаете? Все пошло так: в 2014 году в Минске, Беларусь, было подписано соглашение между Украиной и двумя недавно созданными республиками Донбасса, по которому никто бы не нападал на другого. Украина бросает этот договор к черту год спустя и начинает нападать на границы двух республики», — приводят СМИ его заявление.

«Две республики несут потери среди военнослужащих, как сообщается, численностью в 5-7 тысяч убитых. Приходит Зеленский и утраивает атаки на республики», — также слышно на записи.

После этого, по его мнению, «ДНР» и «ЛНР» просят президента РФ Владимира Путина «защитить их».

«И тогда решается начать спецоперацию: войска должны были войти в Украину, через неделю добраться до Киева, свергнуть действующее правительство, Зеленского и т. д., и поставить правительство, уже избранное украинским меньшинством людей для добра и здравого смысла, еще через неделю вернуться», — сказал Берлускони.

По словам бывшего итальянского премьер-министра, война в Украине — это «резня украинских солдат и граждан».

«Если бы он [Зеленский] сказал: «Я больше не нападаю», все было бы кончено. Поэтому, если не будет сильного вмешательства, эта война не закончится», – сказал Берлускони.

На это запись отреагировала лидер партии «Братья Италии» и будущий премьер Джорджа Мэлони.

«Италия полностью и с высоко поднятой головой является частью Европы и НАТО. Тот, кто не согласен с этим, не сможет быть частью власти. Италия с нами никогда не будет слабым звеном Запада», — заявила она.

Кстати, это не первый раз, когда Берлускони заявляет о планах Путина свергнуть Зеленского. Например, в сентябре он рассказал итальянскому телевидению, что Путина, его старого друга, подтолкнули к вторжению в Украину не кто иные, как российский народ и российские министры, которые потребовали заменить Кабинет и Офис Владимира Зеленского в Киеве «порядочными людьми».

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«20 бутылок водки»

Ранее Телеграф писал, что Берлускони рассказал 18 октября подробности «восстановления отношений» с президентом России Владимиром Путиным. Для этого им пришлось обменяться алкоголем.

«Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», — рассказал итальянский политик-миллиардер.

«Прислал мне 20 бутылок водки» — Берлускони рассказал, как восстановил отношения с Путиным