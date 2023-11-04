Зеленский заявил, что на фронте "ситуация не патовая"

Опубликовано: 04.11.2023 18:52 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Украины Владимир Зеленский 4 ноября заявил, что не считает патовой ситуацию на фронтах на юге и востоке Украины. По его словам, украинцам надо подождать, пока военные "ребята" научаться летать на F-16.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет. Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», - заявил Владимир Зеленский на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции.

По его словам, ВСУ рассчитывают не только на западное оружие, но и на на свои морально-волевые качества.

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«Несколько военных хитростей, и вы помните, Харьковский регион был освобожден. Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы уже для себя сделали выводы. Надо больше работать с партнерами по ПВО, разблокировать небо, дать возможность нашим бойцам провести наступательные действия», - заявил Владимир Зеленский.

Зачем приехала Урсула фон дер Ляйен?

В субботу, 4 ноября, Офис президента Украины провел переговоры с делегацией из ЕС, которую возглавила глава ЕК.

По словам Зеленского, визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев произошел в “исторический момент”, когда украинцы ожидают политического решения по Украине в объединенной Европе.

“Мы четко понимаем, что членство в Евросоюзе является признанием соответствующего институционального развития каждой страны и основывается на конкретных заслугах в защите европейских правил жизни”, - заявил он, добавив, что не требует поблажек для своей страны, которая якобы выполнила все поставленные ЕС условия.

“Но Украина не останавливается в трансформации своих институтов. Реформы будут продолжены. Украина будет максимально готова и к началу переговоров с Евросоюзом по вступлению, и впоследствии к полноправному членству в ЕС”, - пообещал он.

Сама гдава ЕК рассказала, что приехала в Киев, чтобы обсудить евроинтеграцию, способы привлечь Россию к ответственности и перспективы интеграции Украины в ЕС.

“Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в Евросоюз. Финансовую поддержку ЕС для восстановления Украины как современной демократии. И как мы будем дальше заставлять Россию платить за ее захватническую войну”, - написала европолитик в своем твиттере.

Ранее Телеграф сообщил, что в офисе Зеленского 3 ноября отреагировали на появившиеся в западной прессе сообщения, что война в Украине зашла в тупик. Советник офиса президента Михаил Подоляк написал, что у властей Украины есть “очевидный план победы”.

У Зеленского раскрыли «план победы» над Россией

Дискуссия разразилась с новой силой после статьи главы Генштаба Украины Валерий Залужного в Economist и репортажа американского журналиста журнала Time. В западной прессе снова задались вопросами, к может ли Украина рассчитывать на победу военным путем и что ей для этого нужно от стран-союзниц.