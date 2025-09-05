«Законные цели» — Путин пригрозил войскам НАТО атакой, если те войдут в Украину

Опубликовано: 05.09.2025 11:28 , Обновлено: 08.09.2025

Президент России Владимир Путин заявил, что любые западные войска, размещённые в Украине, станут законной целью для российских атак. Такое заявление он сделал, выступая на экономическом форуме во Владивостоке.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности 26 стран предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности, которые могут включать и размещение международных сил, передало Reuters.

«Если там будут появляться какие-то войска — особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий — исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — сказал Путин.

В то же время он заявил, что «не видит никакого смысла» в их нахождении на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к «долгосрочному миру».

Путин добавил, что Россия будет «уважать» гарантии безопасности, которые должны быть выработаны как для Украины, так и для России.

Кроме того, он в очередной раз предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести переговоры, но только в Москве. «Я готов, пожалуйста, приезжайте, мы обязательно обеспечим условия работы и безопасность, 100-процентную гарантию», — заявил он, назвав требования о встрече в другом месте «чрезмерными запросами».

Путин позвал в Москву «действующего главу администрации» Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что украинского президента приглашали в Москву, чтобы «поговорить», а не «капитулировать». Самого Зеленского, судя по видео, он назвал «президентом», а не «действующим главой администрации».

Напомним, накануне по итогам встречи с Зеленским в Париже глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, это может включать их вовлеченность «на земле, в море или в воздухе» с целью «поддерживать прекращение огня, как только оно будет реализовано, и гарантировать мир».

Макрон заявил о готовности 26 стран оказать Украине поддержку «на суше, на море или в воздухе»