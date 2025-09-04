Макрон заявил о готовности 26 стран оказать Украине поддержку «на суше, на море или в воздухе»

Опубликовано: 04.09.2025 18:14 , Обновлено: 04.09.2025

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что 26 стран готовы участвовать в предоставлении Украине гарантий безопасности. По его словам, это может включать их вовлеченность «на суше, в море или в воздухе», чтобы «гарантировать мир».

Глава Франции заявил, что основа для таких гарантий уже заложена, а их ключевой принцип при этом — «нет никаких ограничений для обороны Украины». Главная цель, как сказал Макрон, — помочь «восстановить» украинскую армию, чтобы она могла противостоять атакам.

Участие 26 стран, по его словам, необходимо для того, чтобы « поддерживать прекращение огня , как только оно будет реализовано, и гарантировать мир». Его слова привело The Guardian. При этом он не перечислил, что это за страны.

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучшей гарантией безопасности является сильная украинская армия. Он сообщил, что план по гарантиям включает «конкретные шаги» по обучению, производству и закупке вооружений, а также по защите в киберпространстве.

Зеленский также настаивает, чтобы будущие гарантии были ратифицированы парламентами стран-участниц, чтобы избежать повторения неэффективных, по его мнению, Будапештского меморандума и Минских соглашений.

От встречи в Москве по приглашению Президента РФ он отказался.

Путин позвал в Москву «действующего главу администрации» Украины

Переговоры прошли с участием президента США Дональда Трампа по видеосвязи. Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Трамп в ходе разговора в первую очередь настоял на необходимости прекращения закупок российской нефти странами Европы. Он также призвал оказать экономическое давление на Китай.

В то же время, Германия, по данным источника, пока занимает более осторожную позицию. Представитель правительства в Берлине заявил, что ФРГ примет решение о «дальнейших военных обязательствах» только тогда, когда будут ясны общие рамки, в том числе и степень вовлеченности США.

Что говорят в Москве?

Пока реакции на слова Макрона не последовало.

Но до этого Москва неоднократно жёстко реагировала на обсуждения возможности отправки западных войск в Украину. Официальные лица, включая пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, заявляли, что такой шаг может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Любой ввод иностранных воинских контингентов на территорию Украины в Кремле называли «абсолютно неприемлемым» и чреватым «неконтролируемой эскалацией с непредсказуемыми последствиями».

Президент России Владимир Путин, будучи с официальным визитом в Китае, заявил, что безопасность Украины «не должна обеспечиваться за счёт безопасности Российской Федерации».

В конце августа, как сообщило агентство Bloomberg, готовность отправить свои войска в Украину выразили 10 стран.

Десяток стран готовы отправить свои войска в Украину — Bloomberg