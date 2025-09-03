Путин позвал в Москву "действующего главу администрации" Украины

🔄 Обновлено

Опубликовано: 03.09.2025 17:45 , Обновлено: 03.09.2025

Президент России Владимир Путин 3 сентября во время выступления на пресс-конференции по итогам четырехдневного визита в Китай публично предложил приехать в Москву на переговоры "действующего главу администрации Украины".

Именно так Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского. Он объяснил это тем, что по конституции Украины никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено, а военное положение не означает, что они пролонгируются.

«Избрался на пять лет. Пять лет прошло. Все. Закончились полномочия», — сказал он.

И добавил: “У него нет кворума для принятия решений. Поэтому это путь в никуда, если просто с действующим главой администрации, так скажем аккуратно, проводить встречи”.

Зеленский отверг предложения Путина по гарантиям безопасности — «Хочет продать нам какой-то „воздух“»

При этом российский президент заявил, что “никогда не отказывался” от встречи с Зеленским, “если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным, возможно, результатам”.

“Да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоятся”, — заявил Путин.

При этом он напомнил, что по конституции Украины никаких способов продления полномочий президента не предусмотрено, а военное положение не означает, что они пролонгируются: «Избрался на пять лет. Пять лет прошло. Все. Закончились полномочия». В связи с этим Путин назвал Зеленского «действующим главой администрации» Украины.

Что ответили в Украине?

Тем временем глава украинского МИД Андрей Сибига ответил на приглашение Путиным Зеленского в Москву в своем аккаунте в соцсети X.

«Сейчас не менее семи стран готовы провести встречу между лидерами Украины и России, чтобы положить конец войне. Это Австрия, Святой Престол, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент”, — написал он.

По мнению украинского чиновника, Путин “продолжает манипулировать всеми, делая заведомо неприемлемые предложения”.

“Лишь усиление давления может заставить Россию наконец-то серьезно отнестись к мирному процессу», – считает Сибига.

К слову, ранее Telegraf.news писал, что еще в середине августа президент России Владимир Путин предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести встречу в Москве, однако тот ответил отказом. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило французское агентство AFP.

Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве — AFP