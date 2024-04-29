"Законное место Украины - в НАТО" - Столтенберг прилетел в Киев с неанонсированным визитом. Зачем?

Опубликовано: 29.04.2024 16:45 , Обновлено: 04.07.2024

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прилетел 29 апреля в Киев с неанонсированным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики выступили на совместном брифинге, где Зеленский подтвердил, что американская военная помощь уже поступает в Украину, а Столтенберг заявил, что видит Украину членом НАТО.

По информации украинских СМИ, Столтенберг приехал по приглашению Зеленского. Они обсудили в том числе инициативу по выделению 100 млрд евро на военную помощь Украине в течение пяти лет. “У союзников действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали”, - отметил Зеленский.

Он вместе со Столтенбергом выступил на улице Банковой в Киеве, где расположен офис украинского президента. Генсек НАТО заявил, что видит Украину членом Североатлантического альянса, но усомнился, что ее пригласят в военно-политический блок на саммите в июле, так как для этого необходимо согласие всех 32 государств-участников.

“Я действительно убежден, что законное место Украины — в НАТО. Мы работаем напряженно, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса”, - передала слова Столтенберга “Русская служба Би-би-си”.

Зеленский же остановился на военной помощи США, которую недавно принял американский конгресс. «Кое-что уже начало поступать, в деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад», - процитировало президента украинское медиа.

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Он отдельно отметил, что ситуация на фронте напрямую зависит от скорости поставок боеприпасов в Украину. Зеленский также высказался на тему членства Украины в НАТО. Президент заявил, что страна будет в альянсе, «поскольку уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины”.

Ранее Telegraf.news публиковал прогноз по российскому наступлению на фронте от американского аналитического центра “Институт изучения войны” (Institute for the Study of War). По его оценке, «российские силы, скорее всего, добьются значительных тактических успехов в ближайшие недели, но вряд ли смогут сокрушить украинскую оборону» в целом.

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