Захарова рассказала, почему ей нравится название «Дупло слона»

Опубликовано: 20.10.2022 17:04 , Обновлено: 20.10.2022

Официальный представитель России Мария Захарова на брифинге 20 октября рассказала, чем ей нравятся словосочетания «Дупло слона» и «Яблоки не груши», и кому и что так стоит назвать.

Речь зашла про ядерный учения НАТО с названием Steadfast Noon, что переводится как «Непоколебимый полдень». По словам Захаровой, в МИД РФ его оценили , и это «нечто».

«Следующие учения должны быть какое-нибудь “Дупло для слона” или “Яблоки не груши”. Я считаю, что это шедевральное название», — заявила она.

Кроме того, представитель МИД предложила провести конкурс на лучшее название для учений НАТО.

Кстати, это не первое примечательное предложение Марии Захаровой. Например, в июне призвала выписать «орден» жене и сыну президента Украины Владимира Зеленского.

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А совсем недавно после ее слов про про украинского дипломата МИД Казахстана вызвало российского посла.

В МИД Казахстана вызвали посла России из-за слов Захаровой про посла Украины

Напомним, 17 октября в Европе начались ядерные учения НАТО Steadfast Noon. В них планируют задействовать до 60 самолетов. Среди них – американские бомбардировщики B-52, истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

Кроме того, в Литве начались масштабные военные учения стран НАТО и партнеров «Железный волк-2022». Об этом сообщили в Вооруженных силах страны 17 октября.

НАТО начала учения «Железный волк» в 10 километрах от границы с Беларусью