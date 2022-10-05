В МИД Казахстана вызвали посла России из-за слов Захаровой про посла Украины

Опубликовано: 05.10.2022 11:32 , Обновлено: 05.10.2022

МИД Казахстана вызвало российского посла, после того, как Захарова потребовала выслать из страны украинского дипломата Петра Врублевского, который ранее призывал «убивать больше русских».

[info_b] Что происходит? Еще в августе посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». После этого МИД Казахстана выразил протест Врублевскому.

Очевидно, это вызвало возмущение в России. Там потребовали депортации украинского посла из Казахстана.

В начале сентября Врублевский извинился за свое высказывание и объяснил это «повышенным эмоциональным состоянием».

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5 октября стало известно, что МИД Казахстана вызвал посла РФ Алексея Бородавкина «для разговора». В частности, у Астаны появились вопросы к высказываниям официального представителя МИД России Марии Захаровой. Там посчитали, что их тональность «диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».

При этом там добавили, что власти договорились с Украиной о назначении нового посла вместо Врублевского.

Что сказала Захарова?

Накануне Мария Захарова заявила, что у российского МИД «вызывает возмущение», что украинский дипломат Петр Врублевский вернулся в Астану и «продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии». Она назвала его «воинствующим русофобом», а Казахстан обвинила в невыполнении обещаний, что Врублевский «безвозвратно покинет страну в самые сжатые сроки».

«Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства, не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», — заявила Захарова.

В связи с этим в МИД России вызвали посла Казахстана в РФ.

Ранее Телеграф писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его отказ от переговоров с Владимиром Путиным.

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