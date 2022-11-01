Захарова потребовала от Трасс объяснить СМС «с ним покончено» после подрыва «Северного потока»

Опубликовано: 01.11.2022 13:19 , Обновлено: 01.11.2022

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 1 ноября потребовала у экс-премьера Великобритании Лиз Трасс ответить, отправляла ли она в США СМС «все сделано» (или «с ним покончено») после подрыва газопроводов «Северный поток». Что происходит?

Все началось с того, что основатель файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома предположил в своем твиттер-аккаунте, что Великобритания и США совместно взорвали газопроводы.

«Откуда русские знают, что Великобритания взорвала газопровод «Северный поток» в партнерстве с США? Потому что Лиз Трасс использовала свой iPhone, чтобы отправить сообщение Энтони Блинкену [госсекретарь США] со словами «все готово» через минуту после того, как взорвался трубопровод, и до того, как кто-либо еще узнал об этом? Административный доступ к iCloud рулит!», — написал он.

https://twitter.com/KimDotcom/status/1586737543974121472

Дотком утверждает, что хакеры взломали телефон Трасс. Однако он не объяснил, откуда у него такая информация и на чем основаны его обвинения.

Тем не менее этот твит разлетелся по сети. Его начали активно обсуждать на различных форумах.

«Какова роль англосаксов в совершенном теракте?» — Захарова

В свою очередь на эту не подтвержденную информацию 1 ноября отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила ,что ей «все равно», как эти данные получили. И потребовала у Великобритании ответ:

«Отправляла ли Премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение Госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода «Северный поток» со словами «it’s done» («с ним покончено»)?», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она также выразила мнение, что ответ на вопрос «ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте».

Что произошло на «Северных потоках»?

Как писал Телеграф, президент России Владимир Путин 31 октября заявил, что «Газпрому» разрешили обследовать взорванные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

По его словам, сотрудники российской энергетической компании увидели две воронки глубиной 3 и 5 метров.

Путин также снова назвал произошедшее терактом и обвинил Европу, что там «рот закрыли и молчат».

Путин рассказал, что нашел на взорванных «Северных потоках» — «Европейцы рот закрыли»

Напомним, вечером 26 сентября на обеих нитках «Северного потока-1» и на одной из ниток «Северный поток-2» резко произошло падение давления.

В Швеции провели расследование и заявили, что часть огромной трубы уничтожило мощным взрывом (скорее всего, несколькими) в результате диверсии. С этой версией согласились и датские расследователи.

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