Опубликовано: 01.11.2022 09:35 , Обновлено: 01.11.2022

Президент России Владимир Путин 31 октября заявил, что «Газпрому» разрешили обследовать взорванные газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2». И рассказал, что же они там обнаружили.

По его словам, сотрудники российской энергетической компании увидели две воронки глубиной 3 и 5 метров.

«Вырвало трубу длиной 40 метров. Разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров, по-моему. А этот кусок трубы, который был вырван, его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону, как раз в сторону “Северного потока — 2”, который тоже оказался поврежденным, видимо, и этим взрывом, и осколками, остатками этой трубы», — цитирует его пресс-служба.

Путин снова назвал произошедшее терактом и обвинил Европу, что там «рот закрыли и молчат»:

«Европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо. Несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы».

Он также заявил, что обвинения России во взрывах «Северных потоках» это «наглость», «бредятина» и «чушь».

Напомним, 18 октября шведская газета Expressen опубликовала фотографии газопроводов «Северный поток» после взрывов. А также видео.

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В издании сообщили, что пропало, как минимум, 50 метров трубы. Кроме того, на кадрах также видно, что на морском дне лежат большие куски стали.

Куда пропали 50 метров трубы «Северного потока»? Появилось видео со дна моря

Как писал Телеграф, часть огромной трубы уничтожило мощным взрывом (скорее всего, несколькими) в результате диверсии. Именно такую версию выдвинула служба государственной безопасности Швеции (SÄPO). Мощность взрыва составила 2,3 балла по шкале Рихтера.

Кстати, с этой версией согласились и датские расследователи.

Новость Телеграф

А 24 октября финские сейсмологи сообщили, что недалеко от газопровода «Северный поток» в Финском заливе произошло четыре сейсмических события магнитудой от 1,3 до 1,8, примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга. Позже зафиксировали еще одно — магнитудой 1,4.

Новость Телеграф