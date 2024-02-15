«Зацепило школу» и зарево над нефтебазой. Россия и Украина обменялись ударами
Ранним утром 15 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и других областях. В России тоже сообщили о прилете: в Курске загорелась нефтебаза.
Львов
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о последствиях ракетного удара: по его словам, одна ракета попала в некий объект инфраструктуры.
«По предварительной информации, на наш регион летело больше 10 ракет. ПВО хорошо отработала эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры», – написал мэр Львова в Телеграме, не уточнив, впрочем, о каком объекте речь.
Перед этим Садовой сообщил, что взрывной волной от ракеты выбиты окна в жилых домах на одной из улиц и «зацепило школу».
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что на улице Научной без части окон остались 16 жилых домов. Также получили повреждения припаркованные рядом с ними машины.
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Миргород
По Миргородскому району, где расположена авиабаза, этой ночью был нанесен удар двумя крылатыми ракетами. Затем, по сообщениям ТГ-каналов, на Полтавскую область летела еще одна группа ракет с северного направления, но они прошли дальше, на Днепр.
В Полтавской областной администрации сообщили, что в районе Миргорода случился небольшой пожар.
«Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших», – написал в Телеграме глава Полтавской обладминистрации Филип Пронин.
Запорожье
Запорожская областная администрация написала в Телеграме, что ракета попала в объект инфраструктуры.
«Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется», – гласит запись в ТГ-канале.
Киев
Киевская городская администрация в своем Телеграме отчиталась, что все ракеты, летевшие на Киев, сбиты, и жертв и разрушений в городе нет. Однако в Киеве точно были слышны взрывы.
«Работает ПВО. Не покидайте укрытий», – лаконично написал киевский градоначальник Виталий Кличко.
И добавил, что ночью взрывы были в Киевской области.
Власти обратились к гражданам с просьбой не выкладывать в Сеть кадры взрывов и указали на необходимость «соблюдать информационную тишину».
Тем временем Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об второй волне ракет в воздушном пространстве Украины.
Курск
Неспокойной выдалась и ночь в одном из городов России – Курске. На местной нефтебазе раздался взрыв и начался пожар. Город осветило зарево.
Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил в этом украинский беспилотник. Об этом он написал у себя в Telegram.
«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», – написал Старовойт.
Ранее Телеграф писал, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал об изменении военной стратегии – новом этапе войны, целях Украины, военном производстве, а также – о соотношении потерь на фронте.
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