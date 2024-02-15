«Зацепило школу» и зарево над нефтебазой. Россия и Украина обменялись ударами

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Опубликовано: 15.02.2024 10:01 , Обновлено: 04.07.2024

Ранним утром 15 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и других областях. В России тоже сообщили о прилете: в Курске загорелась нефтебаза.

Львов

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о последствиях ракетного удара: по его словам, одна ракета попала в некий объект инфраструктуры.

«По предварительной информации, на наш регион летело больше 10 ракет. ПВО хорошо отработала эту атаку, но все же имеем одно попадание в объект инфраструктуры», – написал мэр Львова в Телеграме, не уточнив, впрочем, о каком объекте речь.

Перед этим Садовой сообщил, что взрывной волной от ракеты выбиты окна в жилых домах на одной из улиц и «зацепило школу».

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий уточнил, что на улице Научной без части окон остались 16 жилых домов. Также получили повреждения припаркованные рядом с ними машины.

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Миргород

По Миргородскому району, где расположена авиабаза, этой ночью был нанесен удар двумя крылатыми ракетами. Затем, по сообщениям ТГ-каналов, на Полтавскую область летела еще одна группа ракет с северного направления, но они прошли дальше, на Днепр.

В Полтавской областной администрации сообщили, что в районе Миргорода случился небольшой пожар.

«Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 кв. м. Обошлось без жертв и пострадавших», – написал в Телеграме глава Полтавской обладминистрации Филип Пронин.

Запорожье

Запорожская областная администрация написала в Телеграме, что ракета попала в объект инфраструктуры.

«Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется», – гласит запись в ТГ-канале.

Киев

Киевская городская администрация в своем Телеграме отчиталась, что все ракеты, летевшие на Киев, сбиты, и жертв и разрушений в городе нет. Однако в Киеве точно были слышны взрывы.

«Работает ПВО. Не покидайте укрытий», – лаконично написал киевский градоначальник Виталий Кличко.

И добавил, что ночью взрывы были в Киевской области.

Власти обратились к гражданам с просьбой не выкладывать в Сеть кадры взрывов и указали на необходимость «соблюдать информационную тишину».

Тем временем Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об второй волне ракет в воздушном пространстве Украины.

Курск

Неспокойной выдалась и ночь в одном из городов России – Курске. На местной нефтебазе раздался взрыв и начался пожар. Город осветило зарево.

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил в этом украинский беспилотник. Об этом он написал у себя в Telegram.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», – написал Старовойт.

Ранее Телеграф писал, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал об изменении военной стратегии – новом этапе войны, целях Украины, военном производстве, а также – о соотношении потерь на фронте.

Главком ВСУ Сырский сообщил о «новом этапе войны». И рассказал о потерях с обеих сторон