В Украине сообщили, что потопили «большой десантный корабль» РФ

Опубликовано: 14.02.2024 11:09 , Обновлено: 14.02.2024

Главное управление разведки Украины сообщило, что утром 14 февраля в Черном море, возле побережья Крыма, затонул большой десантный корабль России «Цезарь Куников». Причиной назвали подготовленную и проведенную ГУР атаку дронами – «судно получило критические пробоины по левому борту».

В ТГ-канале «Крымский ветер» написали, что взрывы со стороны моря люди услышали около пяти утра. Но звуков пусков ракет не было.

С российской стороны заявлений по этой информации пока не поступало.

Минобороны РФ подтвердило удар по кораблю «Новочеркасск» в Феодосии

[inf]«Цезарь Куников» – большой десантный корабль проекта Черноморского флота РФ. Длина – 112,5 м, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м. Несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 «Град-М». Экипаж – 87 человек.

По информации портала liga.net, участвовал в операции России в Грузии в августе 2008 года. Также на нем россияне перевозили военные грузы в Сирию. Первый раз он попал под удар во время боевых действие в Украине 24 марта 2022 года в Бердянске, но тогда судну удалось уцелеть и уйти в море. По информации Википедии, в апреле 2022 года стало известно, что командир БДК «Цезарь Куников» капитан 3 ранга Александр Чирва скончался в результате полученных ранений.[/inf]

Ранее Телеграф писал, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал об изменении военной стратегии – новом этапе войны, целях Украины, военном производстве, а также – о соотношении потерь на фронте.

Главком ВСУ Сырский сообщил о «новом этапе войны». И рассказал о потерях с обеих сторон