Главком ВСУ Сырский сообщил о «новом этапе войны». И рассказал о потерях с обеих сторон

Опубликовано: 14.02.2024 10:05 , Обновлено: 04.07.2024

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский в интервью немецкому телеканалу ZDF рассказал об изменении военной стратегии – новом этапе войны, целях Украины, военном производстве, а также – о соотношении потерь на фронте.

Новый этап войны

Сырский сообщил, что украинская армия перешли от наступательных действий к обороне:

«Цель – истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержания подготовленных рубежей обороны».

В то же время, по словам главкома ВСУ, технологический прогресс, в том числе применение беспилотников, заставляет войну перейти в новую стадию. «Мы уже видим использование наземных роботизированных платформ. Модулей, управляемых дистанционно, это дает возможность сохранить жизнь военных», – добавил он.

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Цель Украины

Главком подтвердил, что Украина не меняет целей по выходу на свои границы – «у украинцев нет иного выбора».

Однако, по его словам, «общество должно сплотиться вокруг общего дела победы», в частности, «нужно наращивать собственное производство оружия, учитывая проблемы с внешней помощью».

«Нужно напрячься всем. Процесс производства оружия в Украине уже запущен, надо наращивать. Приходится рассчитывать на собственные силы. Также нужно совершенствовать тактику. Главная ценность – жизнь нашего солдата», – объяснил главком и рассказал о потерях.

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Потери России и Украины

Сырский сказал, что украинская армия «не может позволить себе относиться к своим солдатам, как российские командиры».

«Мы не можем позволить себе такого отношения, как у российских военачальников, когда они проводят тактику “мясных штурмов”. Я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава. Для них жизнь солдата ценности не имеет. Их потери в 7-8 раз преобладают над нашими потерями по последним данным», – сказал главком ВСУ.

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Сенат США одобрил выделение $60 млрд. Украине. Но есть нюанс