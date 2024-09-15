"Я ненавижу Тейлор Свифт" - Трамп ответил певице на призыв голосовать за Харрис

Опубликовано: 15.09.2024 20:30 , Обновлено: 15.09.2024

Миллиардер Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, написал в социальных сетях, что ненавидит Тейлор Свифт. Это произошло спустя несколько дней после того, как мегазвезда поп-музыки поддержала его соперницу-демократку Камалу Харрис.

“Я НЕНАВИЖУ ТЕЙЛОР СВИФТ”, - написал Трамп на своей социальной платформе Truth, используя капслок.

Призыв Свифт голосовать за Харрис появился вскоре после президентских дебатов во вторник вечером.

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“Я отдам свой голос за Камалу Харрис и Тима Уолца на президентских выборах 2024 года”, - заявила она, положив конец многомесячным спекуляциям о том, поделится ли она своими политическими предпочтениями в преддверии выборов 5 ноября.

“Я голосую за Камалу Харрис, потому что она борется за права и дела, которые, как я считаю, требуют борца, способного их отстаивать”, - сказала она своим 284 миллионам подписчиков.

Певица подписала свой пост в Instagram, на котором она держала на руках своего кота Бенджамина Баттона, надписью “Бездетная кошатница” - отсылкой к замечаниям, сделанным напарником Трампа по предвыборной гонке и кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

Ранее Telegraf.news сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск, который является активным сторонником республиканца Дональда Трампа в его гонке за пост президента США, в очередной раз привлёк к себе внимание публики своими противоречивыми высказываниями. На этот раз он попытался высмеять популярную американскую поп-певицу Тейлор Свифт за её пост в поддержку кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис.

Но получилось откровенно не очень — под постом Маска на его странице в социальной сети X многие пользователи не оценили его сарказма и назвали его “извращенцем”.

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