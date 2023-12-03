"Я на его стороне" — Кличко согласился с Залужным по поводу "патовой" ситуации на фронте

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.12.2023 10:38 , Обновлено: 04.07.2024

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "сказал правду" о патовой ситуации на фронте. Свое мнение чиновник высказал швейцарскому изданию 20 Minuten.

“Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня”, — отметил Кличко.

И добавил, что “разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится”.

По словам мэра Киева, некоторые украинские политики “несправедливо” раскритиковали Залужного за эти “четкие” слова.

“Я - на его стороне”, - подчеркнул Кличко.

Также Кличко ответил, удивлен ли, что популярность Зеленского “падает по сравнению с армией”.

“Нет. Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки”, — считает чиновник.

“И все же: сегодня президент имеет важную функцию, и мы должны поддерживать его до окончания войны. Но в конце войны каждый политик ответит за свои успехи и провалы”, - добавил мэр украинской столицы.

“Патовая ситуация”

В начале ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье Economist заявил о том, что Украина оказалась неспособной провести контрнаступление и назвал ситуацию на войне “патовой”. Это вызвало негативную реакцию со стороны политических властей Украины. Самому Зеленскому и его советникам пришлось опровергать заявления главнокомандующего ВСУ.

«Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает как мясо своих людей, никто не хочет. Как побороть это? F-16, надо ждать, когда ребята научатся, когда они вернутся. Когда на фронте есть ПВО, военные идут вперед, используют технику», — заявил Владимир Зеленский на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции.

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Спустя время западные эксперты признали, что в Украине началось то, на что надеялись власти Киева. Но только там ожидали развал власти и конфликт военных в Москве, а получилось наоборот. Британское издание The Economist опубликовало статью об “открытом противостоянии” между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным.

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