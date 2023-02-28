Wizz Air решила отменить рейсы в Молдову

Опубликовано: 28.02.2023 08:14 , Обновлено: 28.02.2023

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 14 марта решила приостановить все рейсы в Кишинев «из соображений безопасности». Эту информацию подтвердили в Управлении гражданской авиации Молдовы вечером 27 февраля.

В компании объяснили решение «результатом последних событий в Молдове» и «высоким, но не неизбежным риском в воздушном пространстве страны».

О каких событиях и рисках идет речь, не уточняется.

Вместо полетов в Кишинев Wizz Air предложила дополнительные рейсы из Ясс (аэропорт в Румынии, в 150 км от столицы Молдовы).

Сначала в Twitter авиакомпания отрицала эту информацию и обещала компенсации пассажирам, которые в соцсетях жаловались на отмену рейсов. Но скоро ее подтвердили в Управлении гражданской авиации Молдовы.

Напомним, ранее Россия дважды за день обвинила Украину в якобы подготовке вторжения в непризнанное Приднестровье. Власти Молдовы информацию опровергли.

А перед этим президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что РФ готовит в стране госпереворот, чтобы сменить власть в Кишиневе на пророссийскую.