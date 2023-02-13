Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в Молдове
Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что РФ готовит в стране госпереворот, чтобы сменить власть в Кишиневе на пророссийскую. Ее слова передает Newsmaker.
Санду утверждает, что Россия с помощью протестов оппозиции, людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории, «напасть» на правительственные здания и «захватить заложников».
Об этом, по ее словам, свидетельствуют документы, полученные от Украины.
Целью госпереворта она назвала «остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины».
Президент отметила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением таких провокаций и «держат ситуацию под контролем».
Также Санду утверждает, что Россия не впервые пытается «дестабилизировать ситуацию в Молдове».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план по «дестабилизации» политической ситуации в Молдове.