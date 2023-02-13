Санду обвинила Россию в подготовке госпереворота в Молдове

Опубликовано: 13.02.2023 13:51 , Обновлено: 04.07.2024

Президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что РФ готовит в стране госпереворот, чтобы сменить власть в Кишиневе на пророссийскую. Ее слова передает Newsmaker.

Санду утверждает, что Россия с помощью протестов оппозиции, людей с военной подготовкой, а также граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории, «напасть» на правительственные здания и «захватить заложников».

Об этом, по ее словам, свидетельствуют документы, полученные от Украины.

Целью госпереворта она назвала «остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины».

Президент отметила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением таких провокаций и «держат ситуацию под контролем».

Также Санду утверждает, что Россия не впервые пытается «дестабилизировать ситуацию в Молдове».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская разведка перехватила российский план по «дестабилизации» политической ситуации в Молдове.