Wildberries объявил о «тестировании нового формата». Как изменится поиск товаров?

Опубликовано: 16.02.2024 11:09 , Обновлено: 16.02.2024

Российский маркетплейс Wildberries начал тестировать новый формат размещения рекламы. Теперь на площадке получили возможность размещать рекламную информацию сторонние компании. Об этом порталу Shopper’s рассказал представитель компании. Ранее свои товары и бренды здесь могли размещать только продавцы маркетплейса. Что ощутят от нововведения обычные пользователи?

Такое решение означает, что на Wildberries станет больше баннеров с различными предложениями, ссылки на которые будут вести на другие сайты. Кому-то такая новация понравится – больше информации, больше возможностей приобрести что-то нужное. А кому-то может показаться рекламным перенасыщением, ведь реклама может быть навязчивой и даже отчасти мешать поиску нужного товара.

Участвовали больше ста человек. Появилось видео драки на складе Wildberries в России

Заработает ли новый рекламный инструмент на постоянной основе? Такое решение пообещали принять по результатам тестирования.

Ранее Телеграф писал, что пользователи популярного маркетплейса Ozon из Беларуси и России вечером 8 февраля столкнулись со сбоями в работе торговой площадки. Кто-то пожаловался на неработающий сайт, кто-то — на неработающий поиск в фирменном приложении, у кого-то пропали все товары из корзины. Что это было?

Белорусские пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе маркетплейса