Wildberries объявил о «тестировании нового формата». Как изменится поиск товаров?
Российский маркетплейс Wildberries начал тестировать новый формат размещения рекламы. Теперь на площадке получили возможность размещать рекламную информацию сторонние компании. Об этом порталу Shopper’s рассказал представитель компании. Ранее свои товары и бренды здесь могли размещать только продавцы маркетплейса. Что ощутят от нововведения обычные пользователи?
Такое решение означает, что на Wildberries станет больше баннеров с различными предложениями, ссылки на которые будут вести на другие сайты. Кому-то такая новация понравится – больше информации, больше возможностей приобрести что-то нужное. А кому-то может показаться рекламным перенасыщением, ведь реклама может быть навязчивой и даже отчасти мешать поиску нужного товара.
Участвовали больше ста человек. Появилось видео драки на складе Wildberries в России
Заработает ли новый рекламный инструмент на постоянной основе? Такое решение пообещали принять по результатам тестирования.
Ранее Телеграф писал, что пользователи популярного маркетплейса Ozon из Беларуси и России вечером 8 февраля столкнулись со сбоями в работе торговой площадки. Кто-то пожаловался на неработающий сайт, кто-то — на неработающий поиск в фирменном приложении, у кого-то пропали все товары из корзины. Что это было?
Белорусские пользователи Ozon пожаловались на сбои в работе маркетплейса